Verso Inter-Milan: incasso da record per il club nerazzurro

Questa sera alle 21 il Milan sfiderà l' Inter nel match di ritorno della semifinale di Champions League . I rossoneri tenteranno di ribaltare il 2-0 subito all'andata , che si era giocata in casa dei rossoneri.

Questa volta i padroni di casa saranno i nerazzurri. Intanto l'Inter ha registrato un nuovo record d'incasso per il club e il calcio italiano. San Siro sarà sold out per questo EuroDerby e questo frutterà circa 12 milioni di euro alle casse nerazzurre.