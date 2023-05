Braida: “Il Milan dovrà reagire, Leao può vincere le partite da solo”

L'ex dirigente rossonero, in un'intervista rilasciata a Libero, ha detto la sua in vista della semifinale di ritorno tra il Milan e l'Inter

Ci siamo. Questa sera a San Siro il Milan affronterà l' Inter nel ritorno della semifinale di Champions League . Si ripartirà dal 2-0 in favore dei nerazzurri , maturato nel match di andata, grazie ai gol di Dzeko e Mkhitaryan. I rossoneri dunque dovranno tentare un'impresa per ribaltare il risultato e conquistare la finale di Istanbul. Di questa sfida ha parlato Ariedo Braida , ex dirigente rossonero, in un'intervista rilasciata a Libero. L'attuale consulente strategico della Cremonese ha toccato vari aspetti dell' EuroDerby .

Ecco che tipo di partita si attende: "Mi aspetto una gara dove il Milan dovrà reagire alla brutta prestazione dell’andata in cui i rossoneri sono stati dominati. Nel calcio si vince e si perde, ma all’andata non c’è stata una partita all’altezza di una semifinale di Champions da parte della squadra di Pioli . Il calcio è strano, se parti forte e trovi subito un gol i giochi si possono riaprire. Lo 0-2 si può ribaltare. Serve però il vero Milan: una squadra che giochi con voglia e orgoglio ".

Rispetto alla gara di andata, il Milan ha recuperato Rafael Leao: "Può dare la scossa, è uno dei pochissimi giocatori al mondo che può farti vincere la partita da solo. È strepitoso, certamente è il giocatore più forte e importante del Milan. Con lui può succedere di tutto. Leao in campo fa cose che gli altri non sono in grado di fare. É un Gullit moderno: le strutture fisiche dei due sono simili. Staccano il terreno da terra per la potenza che esprimono quando partono in progressione. Sono inarrestabili".