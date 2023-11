Verratti: “Nazionale? Spalletti ha il mio numero di telefono…”

L'ex giocatore del PSG Marco Verratti ha parlato in vista di una possibile convocazione dell'Italia nei suoi confronti...

In esclusiva per il canale qatariota Alkass TV Sports ha parlato Marco Verratti che dopo undici lunghe stagioni al Paris Saint Germain ora gioca in Qatar e non è più così sicuro di essere convocato in Nazionale.

Ecco tutte le sue parole — "Sono sempre pronto a rappresentare il mio Paese, so che è difficile adesso soprattutto che gioco in Qatar e lo sapevo prima di firmare per l'Al Arabi. Luciano Spalletti ha il mio numero di telefono e può chiamarmi se vuole che mi unisca agli azzurri". Queste le parole in esclusiva per il canale qatariota Alkass TV Sports dove ha parlato Marco Verratti.

