Veron: “Conceiçao? Il suo carattere non è di ferro, ma di acciaio”

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Juan Sebastian Veron, ex compagno di squadra di Sergio Conceiçao alla Lazio, e ha detto: "Sergio non si spaventa di certo. È pronto a sfidare il mondo intero per raggiungere l’obiettivo che si è prefissato. Il suo carattere non è di ferro, ma d’acciaio. Non credo proprio che possa preoccuparsi della situazione che trova a Milanello”.