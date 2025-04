Venezia-Milan, il ricordo di una sfida del passato con la time machine

Domani alle 12:30 il Milan affronterà il Venezia allo stadio Penzo. In attesa della gara, però, andiamo a ricordare una sfida del passato

Lorenzo Focolari Redattore 26 aprile 2025 (modifica il 26 aprile 2025 | 10:48)

Domani alle 12:30 i rossoneri affronteranno il Venezia. In attesa del match, però, andiamo a ricordare una sfida del passato con la Time Machine del sito ufficiale del Milan. Il ricordo: "Prima di rivederlo nel 2021/22 con il netto e convincente 3-0 rossonero, e in attesa della prossima giornata di campionato in programma nel weekend, Venezia-Milan in Serie A non si giocava dal 2001/02. Precisamente da domenica 24 febbraio 2002 alle ore 15.00. Riapriamo il libro della storia e torniamo lì per raccontare, grazie al nostro Time Machine, quella 24ª giornata.

Il Milan di Mister Ancelotti - in panchina da qualche mese - arriva allo stadio Penzo con qualche assenza, in mezzo al doppio incrocio contro gli olandesi del Roda negli Ottavi della Coppa UEFA. Il momento in Serie A non è facile né felice: il Diavolo non sorride dall'Epifania (1-0 a Lecce), poi cinque pareggi (Brescia, Fiorentina, Lazio, Perugia e Atalanta) e anche un ko (Udinese). Sesto posto in classifica a quota 35 punti ma zona qualificazione in Champions League comunque solo a -3. La tappa lagunare è delicata e importante. La formazione: Abbiati; Contra, Costacurta, Roque Júnior, Chamot; Gattuso, Albertini, Kaladze; Pirlo; Shevchenko, José Mari.

La prima occasione è per i padroni di casa, Magallanes inquadra lo specchio. Al 12' passiamo in vantaggio: cross di Gattuso, sponda di Shevchenko e mancino potente in piena area di Kaladze a battere Rossi. Dura poco, al 17' il Venezia pareggia: pallone per aria, l'appoggio di testa Roque Júnior diventa un rimpallo che lancia Maniero, abile a scavalcare il portiere. Il resto del tempo non regala emozioni, a differenza dell'inizio della ripresa: dalla girata imprecisa di Bressan alla rovesciata di José Mari che colpisce la traversa.

Si scatena Javi Moreno e il Milan dilaga: al 67' incorna al volo e all'81' firma la doppietta grazie a un rasoterra; nel mezzo, al 75' è Contra a mirare l'angolino in ripartenza arrotondando il punteggio. Poker servito e prezioso nello scatto verso l'Europa, che a fine Serie A ci accoglierà dalla porta principale, merito non solo ma anche del 4-1 a Venezia". (acmilan.com)