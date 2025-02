Vagnati a Dazn: “Vanoli sta facendo bene. Gli arbitri ci hanno…”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a Dazn ha parlato il ds del Torino che ha detto: “Abbiamo valutato all'inizio di sostituire Zapata , avendo poi cambiato atteggiamento tattico abbiamo comunque due attaccanti importanti come Adams e Sanabria, abbiamo preferito rinforzare le caratteristiche che ci mancavano: Elmas, Biraghi e Casadei ".

"Abbiamo un allenatore che sta facendo bene, ha trovato la migliore situazione tattica per esaltare le caratteristiche dei giocatori. Sicuramente non siamo soddisfatti dei punti che abbiamo, buttate via troppe partite per errori banali".