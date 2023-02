Vittoria e rilancio per l’Under 18 rossonera: che inizio di anno!

Il tabellino

"Di Tavernaro, Lanotte e Andrews il resto dei sigilli a livello di tabellino. Nel complesso è stata una prestazione di forza e qualità, in discesa presto e in cassaforte già al riposo. Un ottimo segnale per riprendere credito e fiducia in un girone di ritorno fondamentale per crescere puntando alla Final Four che assegnerà lo Scudetto di categoria. Il prossimo impegno sarà al PUMA House of Football, domenica alle 15.00, avversario l'Hellas Verona che è dietro al Diavolo in graduatoria e che dunque va affrontato con il massimo impegno per poter superare un esame stimolante ma non semplice nel weekend che precederà il Derby: "Dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo, consapevoli che non possiamo più commettere passi falsi e che abbiamo tutte le caratteristiche per arrivare ai Playoff. Contro il Verona come contro il Parma: cattiveria, concentrazione e spirito di gruppo. Il Derby? Non voglio pensarci troppo, dobbiamo fare le cose con calma passo dopo passo". Questo il comunicato ufficiale del Milan.