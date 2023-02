Milan, come si prepara il Tottenham in vista della Champions

Il ritorno è fissato per l'8 di marzo in casa del Tottenham che nel mentre ha acquistato due rinforzi. Se il Milan non è riuscito a sfruttare a dovere questa sessione invernale, il club inglese ne ha approfittato per prendere un esterno sinistro -Pedro Porro- e un attaccante Arnaut Danjuma (per 3 milioni di euro dal Villareal più riscatto fissato a 30). Per quanto riguarda le manovre in uscita invece gli Spurs hanno ceduto due giocatori: il terzino Doherty all'Atletico Madrid e l'ala Bryan Gil al Siviglia. Retroscena di mercato che ha visto protagonisti sia il Milan che il Tottenham: Nicolò Zaniolo sperava di approdare in uno dei due club a gennaio per lasciare la Roma. Dopo il rifiuto al Bournemouth, infatti, il trequartista classe 1999 è di fatto rimasto bloccato. E con il Milan (forse) se ne riparlerà a giugno.