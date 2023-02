News Milan / Furia Cardinale: ora può prendere una pesantissima decisione

I prossimi saranno mesi davvero cruciali per il futuro del Milan. Progetti e idee saranno inevitabilmente condizionati dai risultati che Pioli e i suoi riusciranno a ottenere sul campo. Gli stessi piani di calciomercato previsti per il prossimo anno (e non solo) potrebbero trasformarsi e mutare, sempre in relazione a quanto il Milan riuscirà a fare in questa seconda parte di stagione. Quanto successo finora nel 2023 ha fatto scattare più di un allarme in casa rossonera.