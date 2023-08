Le ultime – Taremi è sempre più un obiettivo; Saelemaekers: è addio!

Oggi è giornata di addii in casa rossonera. Sì, perchè Alexis Saelemaekers si sta apprenstando a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Alla società rossoblù andrà in tutto una cifra intorno agli 11 milioni di euro. Oltre a lui restano sempre in uscita anche Ballo-Tourè direzione Werder Brema e Divock Origi che ha mercato un po' ovunque ma che per via del suo stipendio mega large (4 milioni di euro) resta difficilmente piazzabile.