Le ultime – Anche il Milan si iscrive alla corsa per Frattesi; Torna Colombo!

Vediamo le ultime da Milanello per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

Ultime di mercato in casa rossonera. Anche il Milan ha intenzione di inserirsi nella corsa per Davide Frattesi . I rossoneri devono ancora presentare un'offerta ufficiale. A differenza di Inter e Juventus che l'hanno già fatta.

Opzione Arnautovic

Nelle ultime ore si sta facendo nuovamente largo l'idea di Marko Arnautovic per la prossima stagione. In contrasto a ciò, però, c'è anche il probabile ritorno di Lorenzo Colombo dopo la stagione a Lecce. Dalle parti di via Aldo Rossi la volontà è quella di contro-riscattarlo. I salentini da questa operazione ci guadagnerebbero 1,7 milioni di euro.