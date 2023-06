Calciomercato Milan / Incredibile: “Oltre a Theo Hernandez addio anche a…”

Un nome importante, di quelli che catalizzano l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. La cifra utile per l'addio sarebbe vicina ai 60 milioni di euro. Ad offrirla, qualche club di Premier League che vorrebbe approfittare dell'instabilità di casa Milan per rubare un calciatore ai rossoneri. Lui, il giocatore, sembra avere le idee molto chiare. Al Milan sta benissimo e non vorrebbe andare via. E' ovvio però che nel caso in cui dovesse esserci un'offerta importante, la dirigenza milanista potrebbe valutarla. Diciamo così: al momento, di sicuro, non c'è niente. Impossibile dare per certa la sua permanenza, impossibile dire che andrà via sicuramente. A fare la differenza, più che la volontà del giocatore, sarà la somma che eventualmente arriverà sul tavolo di Cardinale. Che però, nel frattempo, rischia di perdere un altro pezzo enorme della rosa <<<