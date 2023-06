Mercato Milan | Pioli fa il terremoto: decisione pesantissima / News

Il futuro del Milan è ancora da chiarire e da pianificare. In questo senso, la sensazione sembra essere non tanto di spaesamento quanto di un club che sembra avere la necessità di ripartire dalle fondamenta. Per questa ragione in queste ore si sta parlando in maniera sempre molto insistente, di quello che potrebbe avvenire in merito ad una sessione di calciomercato che rischia di essere particolarmente calda. E la Gazzetta dello Sport ha svelato qualcosa di davvero molto importante.