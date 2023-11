UFFICIALE – Ritorna Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli!

Rudi Garcia non è più l'allenatore del Napoli. La notizia era nell'aria. Ora c'è anche il sostituto.......

La decisione era nell'aria. Oggi in giornata è arrivata anche l'ufficialità. Rudi Garcia non è più il tecnico del Napoli . Chi però si sarebbe aspettato un ritorno di Walter Mazzarri ? Nessuno credo. E invece è lui il nuovo allenatore della squadra azzurra.

Sul profilo ufficiale Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scritto: " Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli . Bentornato Mister". Il tecnico ex Reggina e Watford tra le altre era senza panchina ed è da un po' di tempo che non ottiene risultati di rilievo. Scelta dunque azzardata quella di DeLa.

