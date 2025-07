Milan, Pobega saluta definitivamente i rossoneri: il post social

Data l'ormai prossima ufficialità dell'affare fra Milan e Bologna per Pobega, il calciatore ha salutato la società sul suo profilo social

Tommaso Pobega ha salutato il Milan con un messaggio pubblicato sui propri profili social. Il centrocampista si appresta a iniziare una nuova avventura, con l’operazione che lo porterà al Bologna ormai prossima all’ufficialità. Dopo anni di crescita tra settore giovanile e prima squadra, si chiude un capitolo importante della sua carriera. Il post ha raccolto numerosi messaggi di affetto da parte dei tifosi rossoneri e da calciatori stessi dei rossoneri o ex rossoneri. Un addio sentito, che segna l’inizio di un nuovo percorso. Ora, per lui, si apre una nuova sfida in Emilia.

Le parole di Pobega

“Faccio difficoltà a trovare le parole giuste. Il 3 luglio 2013 ho fatto il primo passo all’interno di Milanello. Un passo che ha segnato il mio ingresso in una famiglia speciale quale è il Milan. Mi sono trasferito che ero un bambino pieno di sogni e speranze ma anche molta paure e incertezze. Qui ho avuto il privilegio di incontrare innumerevoli persone di uno spessore umano che difficilmente si trovano in altri ambienti. Ognuno di loro mi ha insegnato e lasciato qualcosa che porterò sempre con me, non posso che ringraziare ognuno di loro: tutti i tutor del convitto, tutti gli allenatori, tutti i preparatori atletici, tutti i team manager, tutti i dottori, tutti i fisioterapisti, tutte le persone che lavorano a Vismara e Milanello, tutte le persone che lavorano dietro le quinte a Casa Milan, tutte le dirigenze e tutti i tifosi che mi hanno permesso di vivere questo sogno. Per ultimi ma sicuramente non per importanza vorrei ringraziare tutti i miei compagni con cui ho avuto l’onore di allenarmi e scendere a lottare in campo, ognuno di voi mi ha lasciato tanto e spero di averlo fatto anche io con voi. Oggi saluto questa famiglia da uomo, consapevole di aver dato sempre il meglio di me e nonostante le difficolta orgoglioso di aver raggiunto alcuni traguardi che da piccolo non avrei nemmeno sognato. GRAZIE AC MILAN!“