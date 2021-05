Il Milan alla continua ricerca di una punta, due i nomi sul taccuino

Il Milan vuole assicurarsi uno tra Vlahovic e Giroud.

Redazione Il Milanista

Dopo la qualificazione in Champions League il Milan si dà da fare sul fronte mercato. Dopo l'arrivo in rossonero di Maignan (manca solo l'ufficialità), la squadra di Via Aldo Rossi si è messa subito alla ricerca di una punta.

TITOLARE O VICE IBRA? - Bisognerà capire il ruolo dell'attaccante che sceglierà la dirigenza rossonera. Sarà la punta titolare oppure si continuerà a puntare su Zlatan Ibrahimović?

Entrambe le opzioni hanno certamente il loro perché. Quest'anno il totem svedese ha totalizzato diciannove presenze in Serie A segnando quindici gol, portando a casa quindi una media di 0.8 gol a partita.

L'attaccante del Milan è però ormai in una fase molto avanzata per quello che riguarda l'età. Il trentanovenne infatti non potrà certamente garantire una tenuta fisica al 100% per tutto l'arco della prossima stagione, considerando soprattutto il doppio impegno della Champions League.

I NOMI PRINCIPALI - Il Milan per questo motivo è molto vigile sul mercato. I nomi più caldi sono due: DusanVlahovic e Olivier Giroud.

Il primo sembra essere il più papabile. Il giovane attaccante attualmente in forza alla Fiorentina rientra pienamente nei parametri di Elliot e quest'anno ha disputato una stagione da assoluto protagonista in Serie A con la maglia della Viola.

Negli ultimi giorni però il Milan si è buttato a capofitto su Giroud. L'attaccante francese sarebbe una scelta gradita da Paolo Maldini. La punta infatti avrebbe caratteristiche simili a quelle di Zlatan Ibrahimović. Il Milan con l'eventuale acquisto dell'attaccante ora in forza al Chelsea non dovrebbe cambiare il proprio modo di giocare. Giroud è infatti un fantastico dominatore d'area e a livello fisico ha pochi rivali al mondo. Vincitore incontrastato delle palle alte, potrebbe permettere al Milan di alzare la palla in caso di difficoltà.

I numeri di Giroud quest'anno non sono stati entusiasmanti, ma ha come scusante il fatto di aver trovato poco spazio e quasi mai ha fatto parte dei titolari.