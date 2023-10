UFFICIALE – Il nuovo allenatore della Salernitana è Pippo Inzaghi

La Salernitana ha deciso di sollevare Paulo Sousa dal proprio incarico dopo la partenza a rilento in questo inizio di campionato della squadra del patron Iervolino. Il nuovo allenatore della Salernitana è ufficialmente Pippo Inzaghi che riparte da Salerno dopo la brutta parentesi a Reggio Calabria culminata con la ripartenza della Reggina dalla Serie D.

