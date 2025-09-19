Udinese-Milan -1: Come arrivano i prossimi avversari dei rossoneri

L'analisi dell'Udinese verso la sfida col Milan: Runjaic conferma il 3-5-2 che ha battuto il Pisa. In attacco Bravo e Davis dal primo minuto.

Manca solo un giorno alla sfida tra Udinese e Milan, valida per la quarta giornata di Serie A. È il momento di analizzare i prossimi avversari dei rossoneri, capire come arrivano al match e quali potrebbero essere le scelte del tecnico Kosta Runjaic.

Le possibili scelte di Runjaic

La parola d’ordine in casa Udinese dovrebbe essere continuità dopo due vittorie consecutive: squadra che vince non si cambia, quindi Runjaic dovrebbe confermare l’11 che ha battuto il Pisa. In difesa Bertola parte in vantaggio su Goglichidze per affiancare Kristensen e Solet, mentre sulla corsia mancina ci sarà ancora Kamara. Piotrowski dovrebbe essere confermato accanto a Karlstrom e ad Atta, protagonista di un ottimo avvio di campionato. In attacco fiducia a Iker Bravo, decisivo nell’ultima gara, che farà coppia dal primo minuto con Davis.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Bravo. Allenatore: Runjaic.