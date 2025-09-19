Udinese-Milan: le possibili scelte di Allegri
Udinese-Milan: le possibili scelte di Allegri

Riccardo Focolari
Milano
19 Settembre, 10:55
Rabiot e Allegri
Udinese-Milan, la probabile di Allegri: confermato il 3-5-2, Terracciano in porta, Pulisic e Gimenez in attacco; due dubbi da sciogliere

Domani alle 20.45 il Milan scenderà in campo contro l’Udinese per la quarta giornata di Serie A. Vediamo come arriva la squadra rossonera e quali potrebbero essere le scelte di Massimiliano Allegri per cercare di dare continuità ai risultati e centrare la terza vittoria di fila in campionato.

La probabile formazione e i ballottaggi

Ancora 3-5-2 per il Milan. In porta ci sarà sicuramente Pietro Terracciano, vista l’indisponibilità di Maignan. In difesa verso la conferma dei tre centrali: Tomori, Gabbia e Pavlovic, anche se quest’ultimo è in ballottaggio serrato con De Winter per una maglia dal primo minuto.
A centrocampo confermati Saelemaekers ed Estupiñán sulle fasce, in mezzo sicuri del posto Rabiot e Modric, mentre resta aperto il ballottaggio tra Fofana e Loftus-Cheek.
In attacco tornerà dal primo minuto Pulisic insieme a Santi Gimenez, che parte favorito su Nkunku: il francese dovrebbe comunque trovare spazio a gara in corso e potrebbe essere lanciato dall’inizio martedì in Coppa Italia.

