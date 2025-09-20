Udinese-Milan, la Curva Sud torna a cantare in trasferta
Riccardo Focolari
Milano
20 Settembre, 14:30
Curva sud rossonera
La Curva Sud torna a sostenere il Milan in trasferta dopo i silenzi di San Siro: annunciati cori, bandiere e tifo compatto per 90 minuti.

Dopo l’ennesimo silenzio a San Siro, dovuto alle limitazioni imposte dalla società (blacklist e vari striscioni vietati), in trasferta è previsto invece il ritorno dei tifosi della Curva Sud, pronti a sostenere il Milan a Udine con i consueti cori e la carica di sempre. Lo ha annunciato la Curva stessa sul proprio profilo Instagram con un post:
“Dopo tanto silenzio in quel di San Siro domani torneremo in modalità trasferta: come a Lecce un muro nero compatto, che torna a sventolare le bandiere, a innalzare con orgoglio gli stendardi, sostenendo 90 minuti i nostri ragazzi! Avanti Milanisti, avanti Curva Sud!”.

Il ritorno del tifo organizzato

La Curva Sud tornerà dunque a cantare, anche se per rivederla a San Siro probabilmente ci sarà ancora da aspettare: un accordo con la società sembra lontano, ma l’augurio di tutti, giocatori compresi, è quello di poter riabbracciare presto il calore dei cori anche in casa.

