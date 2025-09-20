Milan, Allegri spinge per il colpo... dalla Juventus! Può arrivare a gennaio

Le ultime news di calciomercato parlano di un possibile colpo del Milan dalla Juventus in vista di gennaio: è un nome gradito ad Allegri

Il calciomercato, si sa, è capace di regalare sorprese in ogni momento e di intrecciare i destini anche di club rivali. È quello che potrebbe accadere di nuovo tra Juventus e Milan, i cui percorsi – non solo in campo – rischiano di incrociarsi anche sul mercato nei prossimi mesi.

Questa volta il protagonista non è Dusan Vlahovic, di cui tanto si è parlato in estate, ma un altro giocatore bianconero che potrebbe cambiare maglia e trasferirsi da Torino a Milano già il prossimo gennaio. E lo sponsor sarebbe d’eccezione: Massimiliano Allegri.

Milan, idea di calciomercato dalla Juve: Allegri approva

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Milan avrebbe messo gli occhi su Mattia Perin come possibile erede di Mike Maignan, il cui futuro è sempre più incerto e potrebbe concludersi con un addio a parametro zero a fine stagione.

Il portiere classe ’92, vice di Di Gregorio alla Juventus, sarebbe un profilo molto gradito proprio ad Allegri, che lo ha già allenato e lo conosce alla perfezione. E anche Perin vedrebbe di buon occhio l’operazione, vista la possibilità di tornare titolare che potrebbe spingerlo ad accettare la proposta rossonera.

Non è escluso che il Milan provi a muoversi già a gennaio, visto che la valutazione fissata dalla Juventus – circa 4 milioni di euro – è ritenuta alla portata. L’asse Milano-Torino, dunque, potrebbe tornare ad accendersi anche per la porta, con Perin che si candida a sorpresa come nome caldo per il dopo Maignan.