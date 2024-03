Trpisovsky: “Giocare qui è il picco della mia carriera, adoro Leao”

Jindrich Trpisovsky , allenatore dello Slavia Praga, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan. La partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League è in programma domani alle 21:00.

Se cambierà modulo: "Abbiamo giocato 120 minuti settimana scorsa, poi domenica: abbiamo cambiato alcuni giocatori anche per qualche infortunio. Ora aspettiamo l'ultima rifinitura per capire chi sarà in forma soprattutto tra chi ha giocato tutte le ultime due partite. Noi effettivamente giochiamo con il 4-3-3: dobbiamo vedere domani come sistemare le cose in difesa, devo un attimino ancora mettere a punto la situazione attuale, per fare una difesa migliore affinché il Milan abbia più difficoltà. Abbiamo visto come gioca il Milan e dobbiamo decidere la formazione al momento. Ovviamente vorremmo un po' continuare come le ultime partite, in cui abbiamo preso solo 3 gol. Sappiamo che ci aspetta probabilmente un altro tipo di gioco. Difficile prepararsi ad affrontare ad uno come Leao: normalmente non incontriamo giocatori come lui".