Trevisani: “Devo chiedere scusa a Daniel Maldini, vi dico il perchè…”

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e di un giocatore in particolare. Ecco le sue parole...

In esclusiva nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi' ha parlato il noto commenatore Riccardo Trevisani che ha detto: "Voglio chiedere scusa a Daniel Maldini . Perché il cognome Maldini ha portato tantissime persone, fra cui me, a giudicarlo inadeguato al 'pronti e via'”.

“Cesare era un fenomeno, Paolo il difensore più forte della storia, e quindi lui lo vedi che col Milan non riesce, al Milan forse non riesce perché ci sono le famose categorie, ma Daniel Maldini è un giocatore di Serie A ”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.