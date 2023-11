Trevisani: “Colombo pensi a segnare al Monza per poi tornare e giocarsi…”

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del futuro di Lorenzo Colombo. Sentite tutte le sue parole...

In esclusiva intervenendo nel podcast Fontana di Trevi, ha parlato il noto telecronista Riccardo Trevisani che sul futuro di Lorenzo Colombo ha detto: "Se avrebbe fatto comodo al Milan oggi? Direi di no, è giusto che possa giocare e migliorare nel Monza, non avrebbe avuto senso averlo come seconda o terza punta negli schemi di Pioli”.

Ancora le sue parole — “Secondo me Colombo, che tra l'altro ha uno dei mancini più delicati del campionato, può e deve provare a segnare almeno più di 10 gol al Monza, per poi magari tornare al Milan l'anno prossimo e perchè no, giocarsi il posto per una maglia da titolare".

