Ancora Trevisani: “Abisso avrebbe dovuto buttare dell’acqua sul fuoco”

Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e di Giroud in questa pausa per le Nazionali. Sentiamo tutte le sue parole

In esclusiva nel suo podcast "Fontana di Trevi" ha parlato il commentatore Riccardo Trevisani che si è soffermato sul rosso a Olivier Giroud ha detto: Un arbitro con personalità non usa sempre i cartellini, Abisso avrebbe dovuto placare le proteste di Giroud semplicemente facendo riprendere subito il gioco, allontanandosi dalla zona calda insomma”.

Ancora le sue parole

“Ricordo lo stesso Abisso in un episodio con Zaniolo, certe cose vanno capite, i momenti vanno placati anche con dei gesti umani, non stare li ad espellere Giroud, vai via e fai riprendere il gioco subito, Abisso ha avuto poco polso e poca personalità".