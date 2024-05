Trevisani: “Fonseca? Allenatore sfortunato e pacchiano. Su Pioli…”

Trevisani durante lo spettacolo organizzato da Cronache di Spogliatoio lancia la provocazione Allegri dopo l’addio alla Juventus. Su Fonseca il no è categorico :

“ Fonseca è un allenatore sfortunato e pacchiano , penso ai 6 cambi contro lo Spezia: una figura da cioccolataio . Fonseca è riuscito a prendere gol con l’Aston Villa all’88’ da qualificato e ha preso gol l’altro giorno con il Nizza mancando l’accesso diretto alla Champions League”. Abbiamo parlato di come questo risultato potrebbe cambiare le sorti tra Fonseca e il Milan .

Il confronto con Pioli: "Fonseca è peggio di Pioli, è una sorta di Pioli portoghese ma scelgo Pioli". Trevisani risponde poi direttamente ad uno spettatore: "Tu scuoti la testa, ma ricordati che nei prossimi 4 anni non farai due secondi posti e un primo posto. Te lo garantisco, te lo metto per iscritto, andiamo a cena tra 4 anni dopo il teatro".