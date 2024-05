Dirigente Shaktar: “De Zerbi propone un calcio positivo e vincente”

In esclusiva a Campi Flegrei tv ha parlato il dirigente dello Shaktar Donetsk Carlo Nicolini che ha detto: " De Zerbi? Sono stato il suo primo allenatore, conosco e conoscevo sia le qualità umane che tecniche. Propone un calcio propositivo, vincente”.

Ancora le sue parole

“Poi è logico che ci vogliono anche i calciatori per vincere. Normale che sia un allenatore ambito da tutti. Ha dimostrato di sapere gestire piazze calde, allo Shakhtar ha fatto bene, nonostante le difficoltà date dalla situazione in città. Sa far emergere e lanciare i giovani".