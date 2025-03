Totti: “San Siro stadio che più mi esaltava, quando giocavo contro il Milan..”

Francesco Totti ha preso la parola all'evento Meet & Greet in Iliad. L'ex capitano della Roma ha parlato ai media presenti ripercorrendo alcuni episodi della sua vita.

Cosa avrebbe voluto fare: "Se non avessi fatto il calciatore, avrei fatto il benzinaio perché mi piace l'odore della benzina (ride, ndr). Scherzi a parte, avrei tentato di fare il tennista. Il mio idolo, ma un po' quello di tutti era Federer, ovvero il tennis, così come Maradona era il calcio. Sono quei giocatori che non fanno parte del pianeta".