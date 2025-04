Totti a sorpresa: “Milan e Inter mi volevano, ma poi finiva che…”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a Betsson Sport ha parlato la bandiera giallorossa Francesco Totti che ha detto: "Chi ci ha provato di più tra i club italiani quando ero in attività? Milan e Inter , ma dopo la prima riunione con il presidente rinunciavano".

Sul famoso no al Real Madrid

"Sensi si era impuntato, non voleva vendermi a nessuno, avrebbe fatto qualsiasi debito pur di tenermi. Lui mi considerava l'unico fischio maschio della famiglia. Vedendo la voglia, l'amore che mi trasmetteva, non mi ha dato nemmeno modo di pensare di andare via".