Milan News: Tare ha scelto! Ecco la formazione con Allegri in panchina

Il Milan lavora per aprire un nuovo ciclo e la svolta sembra essere sempre più vicina. Il nuovo progetto rossonero infatti partirà dalla scelta del Direttore Sportivo, con Igli Tare sempre più vicino dopo i recenti contatti con Giorgio Furlani . E - come vi abbiamo già riferito nelle scorse ore - se il prossimo DS sarà veramente Tare, allora per la panchina salirebbero vertiginosamente le quotazioni di Massimiliano Allegri , che gode di grandissima stima e considerazione sia da parte del dirigente albanese, sia del resto della dirigenza del Milan. A quel punto il Diavolo ripartirebbe dal duo Tare-Allegri , cosa che avrebbe grandi ripercussioni anche sul prossimo calciomercato estivo.

Ma allora, come potrebbe cambiare la formazione del Milan del prossimo anno con il mercato di Tare e con Allegri in panchina? Noi abbiamo provato a rispondere a questa domanda, basandoci chiaramente anche sulle ultime news di calciomercato che riguardano il Milan. Il risultato che ne è venuto fuori, tra alcune esclusioni eccellenti e tanti nomi nuovi, è veramente interessante. E allora andiamo subito a scoprire come sarebbe la nuova formazione del Milan di Allegri, con titolari e riserve ruolo per ruolo <<<