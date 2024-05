Verso Torino-Milan: spetterà a Feliciani: debutto con i rossoneri

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il penultimo turno di campionato che andrà in scena questo weekend. Il Milan

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il penultimo turno di campionato che andrà in scena questo weekend. Il Milan sarà impegnato sabato sera contro il Torino all'Olimpico, e la gara è stata affidata al signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Si tratta per lui della diciottesima direzione nella massima serie e della prima in assoluto con il Milan. Quest'anno ha già diretto 12 partite di Serie A. Con il Torino un solo precedente, il 2 ottobre 2023 in occasione della sfida interna dei granata contro l'Hellas Verona.