“Ciò che è successo a Tonali una sconfitta per tutti”: sentite le sue parole!

L'ex dirigente e bandiera del Milan Paolo Maldini è tornato ad esprimersi sul suo passato. Ecco le sue parole...

In esclusiva alla Repubblica ha parlato Paolo Maldini che ha detto: "Sono rimasto scioccato dalla situazione scommesse con Tonali coinvolto. Mi dispiace: non mi sono reso conto del suo disagio. Questo mi fa capire una volta di più che non si fa mai abbastanza per cercare di gestire e capire questi ragazzi. È una sconfitta anche per noi quello che è successo a Sandro."

Poi una battuta sulla sua cessione — "Avremmo fatto tutto il possibile per non lasciarlo andare via, anche di fronte a un’offerta così importante. Non siamo mai stati totalmente contrari alla cessione di uno dei nostri calciatori importanti, ma non c’era neanche una reale necessità. Mi piace ricordare che spendemmo per acquistarlo una cifra pari a circa un quinto del valore di cessione di dominio pubblico e che anche in quel caso dovemmo discutere animatamente con Ceo e proprietà: nessuno di loro voleva comprarlo, neanche l’area scouting".

