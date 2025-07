Terracciano: “Orgoglioso di vestire questi colori, quando ti chiama il Milan...”

Pietro Terracciano si è presentato oggi come nuovo giocatore del Milan. Ecco le sue prime dichiarazioni in rossonero

Pietro Terracciano è arrivato oggi al Milan dalla Fiorentina. Il nuovo portiere si è presentato ai canali rossoneri, dove ha rilasciato un’intervista.

Felicità per essere al Diavolo

“Quando ti chiama il Milan devi solo dire di sì. Per me è stato facile accettare la proposta del club, per la sua storia e per ciò che ha rappresentato e rappresenta per il calcio italiano e mondiale. Sono davvero felice e orgoglioso di vestire questi colori. Sono un ragazzo sereno, che lavora sempre duramente. Sono molto felice“.

Nuova sfida

“Sono molto curioso di conoscere allenatore e compagni. Farà un certo effetto giocare nel Milan, visti tutti i sacrifici fatti negli anni. Spero di integrarmi subito nello spogliatoio“.

Su Maignan

“Mike è un grandissimo portiere, un campione. Ci ho giocato contro diverse volte e il Milan vinceva anche grazie alle sue parate. Sarà un piacere enorme conoscerlo“.

Messaggio ai tifosi

“A San Siro contro il Milan è sempre stato molto emozionante, ci ho giocato contro tante volte ed è sempre stato speciale. Oggi posso dire che darò tutto me stesso per questa maglia. Spero i tifosi siano orgogliosi di noi“.