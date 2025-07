Milan-Vlahovic, tifosi sconvolti: poco fa l’annuncio improvviso

Attenzione alle ultime notizie di calciomercato riguardanti il futuro di Vlahovic, in rotta con la Juventus e sempre nel mirino del Milan

Tra i sogni di calciomercato del Milan (e in particolare di Max Allegri) c’è sempre Dusan Vlahovic, che è in rotta e in uscita dalla Juventus. Se fosse per il tecnico rossonero, il nuovo centravanti titolare del “suo” nuovo Milan sarebbe proprio il classe 2000 serbo. Vlahovic è infatti un vero pupillo di Allegri, che lo sta corteggiando da diverso tempo per convincerlo a raggiungerlo a Milano, sponda rossonera.

Vi possiamo confermare che anche negli ultimi tempi ci sono stati dei contatti diretti tra Max e Dusan: il pressing continua, con il Milan che attende il momento più propizio per tentare l’affondo con la Juve. Il nodo rimane il pesantissimo ingaggio percepito da Vlahovic, che dovrà accettare un ridimensionamento economico se vorrà veramente trovare una nuova squadra già in questa sessione di mercato. Attenzione però, perché in queste ultime ore è spuntato anche un altro clamoroso scenario per il futuro del bomber della Juventus.

Vlahovic, addio Juve per il Milan? C’è un’altra suggestione di calciomercato

Stando ad alcune delle ultime news di mercato che stanno circolando in queste ore, per Vlahovic potrebbe entrare in scena anche l’Inter. L’idea dei nerazzurri sarebbe quella di beffare sia la Juventus che il Milan aspettando che l’attaccante serbo si liberi a parametro zero. Una classica mossa alla Marotta, che nelle scorse ore ha avuto diversi contatti con Darko Ristic (agente di Vlahovic) per la cessione di Aleksander Stankovic. In quest’occasione, l‘Inter avrebbe ribadito all’entourage del bomber bianconero la volontà di ingaggiarlo a parametro zero. Un clamoroso scenario, che rappresenterebbe un nuovo clamoroso smacco nei confronti del Milan e anche della tifoseria rossonera.