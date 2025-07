Cambio tra i pali: Terracciano al Milan, Sportiello verso l’Atalanta

Novità tra i pali per il Milan: Terracciano prende il posto di Sportiello, Nava verso la Cremonese. Torriani confermato come terzo portiere.

La situazione portieri è molto calda in casa Milan. Oggi è infatti prevista la partenza del secondo portiere rossonero Marco Sportiello in direzione Atalanta. Lascia i rossoneri dopo due stagioni. Al suo posto arriverà Pietro Terracciano, che ieri ha salutato i compagni al Viola Park e oggi è atteso a Milano per iniziare la sua nuova avventura con il Milan.

Un vice esperto per Maignan: scelta di continuità

Uno parte e un altro arriva, ma nella sostanza non cambia molto: Terracciano prenderà il posto di Sportiello come vice di Mike Maignan. Il club rossonero conferma così la stessa strategia degli ultimi anni per il ruolo di secondo portiere, scegliendo un profilo esperto, con diverse stagioni di Serie A alle spalle, che garantisca una buona affidabilità quando chiamato in causa. Terracciano ha 35 anni e la scorsa stagione ha disputato 9 partite tra campionato e coppe con la Fiorentina, in cui è stato il vice di David de Gea. Prima dell’arrivo dello spagnolo però, Terracciano è stato il titolare viola per tre stagioni. Il Milan si appresta quindi ad accogliere un portiere solido, affidabile e pronto all’uso.

Da segnalare anche la probabile partenza del giovane Lapo Nava, che dovrebbe passare alla Cremonese a titolo definitivo. Fiducia quindi a Lorenzo Torriani come terzo portiere.