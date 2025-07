Sportiello in uscita dopo solo un anno: lo aspetta l’Atalanta

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Marco Sportiello sta per risolvere il contratto che lo lega al Milan dopo solo un anno in rossonero. Il giocatore natio di Desio tornerà all’Atalanta per cominciare la sua terza esperienza tra le fila dei bergamaschi. Sarà lui il vice di Marco Carnesecchi.

Decisiva la lista Uefa

L’Atalanta ha fatto all-in su di lui per andare a completare la propria rosa tenendo conto dei parametri Uefa secondo cui ci devono essere almeno due giocatori cresciuti nel settore giovanile. Il Milan ora dovrà trovare il proprio nuovo secondo portiere con le quotazioni di Pietro Terracciano in netta ascesa.