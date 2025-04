Qui Ternana – Come arrivano gli uomini di Liverani al match di domani

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Mancano 270 minuti al termine della stagione regolare di Serie C, ogni punto conta. Ed è con la massima motivazione che i rossoneri si apprestano a vivere la sfida valida per la 36ª giornata, Milan Futuro-Ternana. Un lunch match - si gioca domenica 13 aprile alle 12.30 - dalla posta in palio fondamentale per i ragazzi di Mister Oddo, reduci dalle affermazioni contro Campobasso e Sestri Levante”.