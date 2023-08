Milan, offerta per Taremi: spunta anche un’altra ipotesi

MILAN: LE ULTIME

I rossoneri avrebbero presentato un'offerta ufficiale al Porto di circa 15 milioni di euro. Le richieste dei portoghesi sono alte: circa 20-25 milioni di euro. Il Milan, nel caso in cui non riuscisse a prenderlo ora, a causa dei costi elevati, potrebbe valutare l'idea di acquistarlo a gennaio per una cifra ancora inferiore o, addirittura, bloccarlo per ingaggiarlo a parametro zero a partire dalla stagione 2024-2025. Intanto però, stanno arrivando altre pesantissime novità. Pellegatti sgancia la bomba in esclusiva su Taremi: "Ho delle news! Da Casa Milan mi dicono che…" <<<