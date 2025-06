Milan, Tare sarà una presenza fissa nel centro sportivo: il motivo

Igli Tare sarà sempre presente nel centro sportivo del Milan per ovviare a un problema sorto in questi anni. Ecco quale

Durante la stagione appena conclusa si è parlato spesso della mancanza in casa del Milan di una figura fissa dalle parti di Milanello.

Nonostante le continue visite di Ibrahimovic, Moncada e Furlani, la squadra sembrava lasciata da sola . Né i giocatori né tantomeno gli allenatori sentivano più di tanto il supporto della dirigenza, motivo per il quale la proprietà è corsa ai ripari.

Igli Tare infatti sarà una presenza fissa nel centro sportivo e lo farà diventare il suo quartier generale. Così sarà sempre in contatto con Allegri e non lo lascerà solo, come già successo invece con Pioli, Fonseca e Conceicao. Intanto si pensa anche al mercato <<<