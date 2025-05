Tare: “Il Milan obiettivo per tutti, lavorarci sarebbe un onore”

L'ex ds della Lazio ha rilasciato un'intervista all'edizione milanese de La Stampa, in cui ha toccato diversi argomenti: tra questi il Milan

Igli Tare ha rilasciato un'intervista all'edizione milanese de La Stampa. L'ex direttore sportivo della Lazio ha toccato soprattutto argomenti politici e legati alla sua Albania . Ma non è mancato anche un riferimento al Milan , a cui è accostato come possibile nuovo ds .

Le voci sull'interesse dei rossoneri: "Il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore".