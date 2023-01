Supercoppa Italiana, alzati i compensi: ecco quanto incasserà il Milan

È un vero tesoretto la cifra che incasserà il Milan dalla prossima Supercoppa Italiana, in programma mercoledì 18 gennaio

Redazione Il Milanista

Mancano pochi giorni al ritorno in campo del Milan, dopo la lunga sosta del campionato per lo svolgimento dei Mondiali in Qatar. I rossoneri daranno inizio alla sedicesima giornata di Serie A questo mercoledì, quando scenderanno in campo a Salerno alle 12:30. Il mese di gennaio inizia subito forte per i Diavoli, che due settimane dopo sarà impegnato nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Proprio la Supercoppa Italiana sarà un vero tesoretto per le due formazioni meneghine. Oltre a mettere in palio il trofeo, ci saranno infatti dei soldi in più rispetto al previsto. Inter e Milan -rispettivamente vincitrici della Coppa Italia e dello Scudetto- non percepiranno i classici 6,5 milioni di euro, ma ben 7,5milioni. Sarà questo il compenso per le due formazioni impegnate in Arabia Saudita.

Ovviamente gli introiti dei due club non saranno soltanto quelli generati dallo stadio, ma anche quelli che arriveranno dai diritti televisivi. Questo incremento è dettato dal fatto che a contendersi il trofeo sono due top club. Il contratto infatti prevede 500 mila euro in più in caso di partecipazione di una big, perciò un milione in più perché le big sono due. Per tale motivo ai box di partenza le due squadre milanesi guadagneranno la stessa cifra, mentre poi saranno gli sponsor a decidere quale delle due ne percepirà di più.