Mercato Milan / Maldini può chiudere un altro colpo: “Contatti avviati!” | News

Pronti, via: gennaio è appena iniziato e il Milan è già tra i protagonisti di questo mercato invernale. Più di qualcuno aveva pretto che sarebbe stata una sessione interlocutoria per i rossoneri, ma le tante news che stanno arrivando remano decisamente nel verso contrario. Il Milan ha infatti subito chiuso per l'arrivo a titolo definitivo del giovane portiere Devis Vasquez, fortemente voluto da Frederic Massara. Un affare da circa 500mila euro complessivi per il classe '98, un acquisto interessante soprattutto in prospettiva futura.