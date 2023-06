Sugoni: “Milan su Lukaku? Acquisto lontano dalla filosofia rossonera”

Il giornalista Alessandro Sugoni ha commentato la notizia di mercato riguardante l’interessamento del Milan per Lukaku

Da questa mattina circola in rete una notizia sconcertante, che ha lasciato senza parole i tifosi del Milan . Secondo le ultime indiscrezioni emerse, il club rossonero starebbe pensando di acquistare Romelu Lukaku , inserendosi così nella trattiva tra l’Inter e il Chelsea per il prestito.

Proprio sulla questione è intervenuto il giornalista Alessandro Sugoni ai microfoni di Sky Sport 24. Sul possibile arrivo di Lukaku in rossonero: “Milan interessato a Lukaku? Non si sa se è una schermaglia di mercato, una sorta di provocazione o se c’è un’intenzione reale. Analizzando un po’ i fatti sicuramente questa notizia andrebbe in contrasto con la filosofia del Milan”.