Padovan: “Tonali fa il suo bene e quello del Milan, va a misurarsi…”

“La sempre più probabile cessione di Sandro Tonali al Newcastle per una cifra che oscilla tra i 70 e gli 80 milioni di euro è un grande affare per il Milan e rappresenta un’irripetibile occasione per il calciatore. Non solo perché Tonali approderà in uno dei club più ricchi d’Europa che, dopo vent’anni, torna in Champions League, ma anche perché giocherà in Premier, il campionato più competitivo e affascinante del mondo. A parte Gianfranco Zola e, in misura minore, Paolo Di Canio e Fabrizio Ravanelli, non ricordo un giocatore taliano che abbia avuto successo all’estero. Meno che mai in Inghilterra. Anzi, molti sono stati i dolorosi ritorni o gli anticipati annunci di pensione. Questo perché quasi tutti i nostri emigranti avevano dato il meglio in patria e andavano fuori solo per lucrare l’ultimo ingaggio consistente”.