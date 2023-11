Sudakov: “Da piccolo mi piaceva vedere Sheva, Ibra e Kakà…”

La stella dello Shakhtar Donetsk e dell’Ucraina (che lunedì sfiderà l’Italia ) Heorhij Sudakov ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Sull’interesse della Juventus nei suoi confronti : “Sì, lo so, mi fa piacere. Io la seguo su Tik tok… Ma sono i club che scelgono i giocatori, non io. Da piccolo mi piaceva vedere Sheva, Ibra e Kakà. Talento, fantasia e personalità”.

“Vedo i match del Milan e dell’Inter in Europa, anche la Juve. Ma pure Roma, Napoli, i più forti sempre mi interessano, mi piace guardare il calcio in tv, i club che giocano bene, interessanti, attraenti e che fanno possesso”.

