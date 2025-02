Sudakov: “Non ho mai detto di no al campionato italiano, lo Shaktar…”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato Giorgi Sudakov che ha detto: “Se mi piacerebbe giocare in Italia? Sì, è un paese con una grande storia calcistica, un calcio tattico e tifosi appassionati. Per un centrocampista con le mie qualità la Serie A potrebbe essere il campionato perfetto per crescere. Ci giocano molti centrocampisti di alto livello, gli allenatori sono grandi tattici e il calcio è molto intenso. Inoltre, molti giocatori ucraini hanno già lasciato il segno in Italia".