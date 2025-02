Milan News – Esonero Conceicao, colpo di scena: “Al suo posto arriva…”

L'esonero di Sergio Conceicao a fine stagione è un'ipotesi assolutamente concreta per il Milan. Il rapporto con Ibrahimovic non è di quelli idilliaci e i risultati maturati sul campo finora non aiutano di certo il tecnico portoghese. Come vi stiamo raccontando ormai da giorni, solo un netto cambio di marcia in questo finale di stagione potrebbe salvare la panchina di Conceicao. In altre parole: o il Milan mostrerà grandi progressi e soprattutto raggiungerà il quarto posto, oppure i vertici rossoneri coinvolgeranno pure Sergio Conceicao nella rivoluzione prevista a fine stagione.