Nuovi striscioni a Casa Milan: la contestazione continua…

Domani sera, alle 20:45 a San Siro, il Milan affronterà il Monza nel match valido per la 38esima giornata di Serie A. Una gara inutile dal punto di vista della classifica, visto che i rossoneri sono matematicamente fuori dalle coppe europee .

Dopo una stagione che è stata definita fallimentare dalla stessa dirigenza, la protesta del tifo rossonero non si ferma. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati esposti nuovi striscioni di protesta a Casa Milan . I temi sono ricorrenti: voglia di rivedere Paolo Maldini in società e insofferenza nei confronti della proprietà e della dirigenza attuale .

Sul tema Maldini, il messaggio recita: "Ritorna a casa Capitano". Su proprietà e dirigenza invece: "Elliott, Cardinale, Scaroni, Furlani, Ibrahimovic, Moncada: siete il problema, non la soluzione! Andatevene via tutti". Intanto guardate che formazione con Italiano in panchina...