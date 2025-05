Tare ribalta il Milan: guardate che formazione con Italiano in panchina! | Calciomercato

1 di 12

La formazione del Milan con Italiano in panchina.

Tare è pronto a una profonda rivoluzione di calciomercato: ecco come potrebbe cambiare la formazione del Milan per il prossimo anno con Vincenzo Italiano in panchina.

Torna il nostro ormai consueto appuntamento con l'analisi dei possibili nuovi allenatori del Milan per la prossima stagione, in cui analizziamo, caso per caso, come potrebbe cambiare la formazione rossonera con il calciomercato estivo e con questo o quell'allenatore in panchina. In altre parole: cerchiamo di anticipare come potrebbe essere la nuova formazione rossonera della prossima stagione con i vari allenatori accostati al Milan. Nelle scorse settimane ad esempio abbiamo visto le possibili formazioni con De Zerbi, con Allegri e con Sarri. Oggi invece tocca a un altro tecnico fortemente accostato al club rossonero in queste ore: Vincenzo Italiano.

Milan, come cambia la formazione con Italiano e il calciomercato di Tare

Già perché l'attuale tecnico del Bologna pare essere la primissima scelta di Igli Tare per la panchina del Diavolo. Di Italiano piacciono l'idea di gioco e di calcio offensivo e propositivo, ma anche il carattere forte e la capacità di creare un legame profondo con le sue squadre. Senza dimenticare i risultati ottenuti, soprattutto con Fiorentina e Bologna. Con Italiano in panchina e con il calciomercato di Tare fatto apposta per lui, il Milan potrebbe veramente aprire un nuovo ciclo importante. E allora, basandoci anche sulle ultime news di calciomercato che riguardano i rossoneri, andiamo a vedere come potrebbe essere il nuovo Milan targato Vincenzo Italiano per la prossima stagione: ecco dunque la formazione, con titolari e possibili riserve ruolo per ruolo <<<