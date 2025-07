Sticchi Damiani: “C’era la fila per Camarda, Lecce ambiente ideale”

Il Milan ha deciso di mandare Francesco Camarda a fare esperienza in prestito al Lecce: queste le parole del presidente del club salentino

Il Milan ha deciso di mandare Francesco Camarda a fare esperienza nella prossima stagione. Il giovane bomber cresciuto nel vivaio rossonero, infatti, giocherà in prestito al Lecce , squadra che punta spesso sui giovani talenti.

Il club salentino è riuscito ad aggiudicarsi l'attaccante classe 2008, che era richiesto da diversi altre squadre . A svelarlo è stato direttamente Saverio Sticchi Damiani , presidente del Lecce, in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno.

Queste le sue parole: "E' vero, c'era la fila per lui. Il ragazzo viene però qui, segno che ci sono ottime relazioni tra i due club e i due direttori sportivi. In più c'è la convinzione che Lecce sia l'ambiente ideale per crescere tanto".